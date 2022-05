Twee wielrenners gewond na mogelijk opzettelijke aanrijding

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Tom van der Put / MaRicMedia

BAVEL - Twee Belgische wielrenners zijn in het Brabantse Bavel gewond geraakt, doordat ze mogelijk opzettelijk zijn aangereden. De automobilist is doorgereden, bevestigt een woordvoerder van de politie een bericht in Brabantse media.