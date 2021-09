Kind (3) na vier dagen uit het bos gered in Australië

Anthony ’AJ’ Elfalak, die door zijn autisme niet spreekt, was vrijdag voor het laatst gezien toen hij met zijn broers aan het spelen was.

Toen hij maandag werd gevonden had hij wat krassen op zijn benen, en waren zijn kleren doorweekt. Verder verkeert de kleine Anthony in goede gezondheid. Zijn vader spreekt van een ’wonder’: „Hij leeft. Hij leeft!”

Op camerabeelden van de politie is te horen hoe een van de reddingswerkers zegt: ’Ik heb de jongen’.

Meer dan honderd reddingswerkers en vrijwilligers zijn de afgelopen dagen bezig geweest met de vermissing. De plek waar Anthony uiteindelijk is gevonden, was al eens doorzocht.

De vader van Anthony, die dezelfde naam draagt, zegt tegenover Australische media: „Ik weet dat ik me uitzinnig heb gedragen, maar niemand kan begrijpen hoe het is om door te maken wat we hebben meegemaakt. Ik voel me ongelooflijk.” De zoektocht was voor de man intens: „Ik ben vier dagen in de bossen geweest zonder te slapen. We zijn niet gestopt. Mijn been, mijn heupen, mijn enkels, ik kan niet meer lopen.”

De premier van Australië, Scott Morrison, heeft via Twitter zijn opluchting medegedeeld.

Hoe de jongen vermist kon raken is nog niet bekend. Doorgaans is hij altijd in de buurt van zijn moeder, zo zegt zijn vader.