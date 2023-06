Premium Het beste van De Telegraaf

Moldavië met Westerse hulp bastion tegen Poetins Rusland

De kaasmarkt in de Moldavische hoofdstad Chisinau. Het land probeert tegenwoordig vooral de IT-sector ter stimuleren. Ⓒ De Telegraaf

Chisinau - Moldavië, het armste land van Europa, probeert met hulp van het Westen uit de klauwen van Vladimir Poetin te blijven. Met de bouw van een digitale economie hoopt de regering in Chisinau ondernemers te trekken én jongeren in eigen land te houden. Nederlander Luc Vocks is met zijn bedrijf al jaren actief in het Oost-Europese land en levert zo een bijdrage aan meer stabiliteit. De Russische inval in buurland Oekraïne zorgde voor spannende tijden: „De auto stond volgetankt klaar om direct te kunnen vluchten naar Roemenië.”