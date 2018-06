Mannen van 60 en 79 jaar slachtoffers fatale crash vliegtuigje

Het toestel, een Cessna, crashte nadat het een boom had geraakt en een onderdeel was verloren. Het kwam deels in een weiland en deels in een sloot terecht. Het vliegtuigje was opgestegen van Rotterdam The Hague Airport.

Bekijk ook: Twee doden door neerstorten vliegtuigje

Dinsdag had de politie laten weten dat de twee slachtoffers ervaren vliegers waren.

Het onderzoek naar de oorzaak van de crash kan nog weken of zelfs maanden duren.

