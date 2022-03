Nieuwe milieunormen voor windturbines: ’Het is één grote goedpraterij’

Financieel

CBS: minder elektriciteit geproduceerd, met meer duurzame bronnen

De productie van elektriciteit daalde in 2021. Statistiekbureau CBS meldt dat ondanks die daling de elektriciteitsproductie afkomstig uit hernieuwbare bronnen wel met 22 procent steeg. Zonne- en windenergie of biomassa zorgden afgelopen jaar voor 33 procent van de totale elektriciteitsproductie in N...