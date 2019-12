Gevangene verrast met laatste woorden tijdens executie

Runnels kreeg de doodstraf omdat hij op 29 januari 2003 een man vermoord had. Hij deed dit terwijl hij een celstraf van 70 jaar uitzat voor een gewapende overval. Runnels zou het niet eens zijn geweest met het gegeven dat hij als conciërge in een schoenenfabriek werkte; hij wilde eigenlijk in de kapperszaak van de gevangenis werken en was boos omdat dit maar niet gebeurde.

Vlak voordat hij woensdag de dodelijke injectie kreeg, werd Runnels gevraagd of hij nog wat wilde zeggen. Hij antwoordde met: „Nee”, om vervolgens een glimlach rond zijn mond te vormen, zijn lippen te tuiten en luchtzoenen uit te delen naar drie vrouwelijke vrienden en twee van zijn advocaten die aanwezig waren in de zaal. Daarna zei hij: „Woef woef”, ademde hij nog snel vier keer in en snurkte hij nog vier keer. Volgens NY Post viel hij daarna stil en werd hij doodverklaard. In totaal zaten er 22 minuten tussen het moment dat de dodelijke injectie werd toegediend en het moment waarop Runnels zijn laatste adem uitblies.

De zus en zwager van het slachtoffer waren ook aanwezig, maar die gunde hij geen blik.

Runnels is de tweeëntwintigste gevangene die dit jaar in Amerika geëxecuteerd werd en de negende in Texas.