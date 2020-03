Student in elkaar geslagen om ’corona’

Jonathan Mok beschrijft op sociale media hoe hij bij een druk winkelcentrum op Oxford Street in de Britse hoofdstad door een groep jonge mannen werd belaagd. Dat gebeurde op 24 februari, maar Mok treedt nu met zijn verhaal naar buiten ’om mensen bij elkaar te brengen’. Hij werd door meerdere mensen geschopt en geslagen en kreeg te horen: ’Ik wil je coronavirus niet in mijn land’.

De politie van Londen bevestigt onderzoek te doen naar een racistisch gemotiveerde aanval. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De verdachten waren er snel vandoor gegaan toen ze hadden toegeslagen en de politie ter plaatse kwam.

’Denk opnieuw na’

„Voor iedereen die zegt dat Londen niet racistisch is: denk opnieuw na”, aldus Mok. Met zijn post wil hij aandacht vragen voor Aziaten die vanwege de virusuitbraak worden gediscrimineerd. „Racisme is geen domheid - racisme is haat.”

