Hongkong zet uitlevering door na demonstratie

Zondag demonstreerden ruim 1 miljoen mensen tegen de nieuwe wet. Volgens de bepaling kunnen criminelen voortaan worden uitgeleverd aan China en daar worden berecht, in plaats van in Hongkong. „Dit is belangrijke wetgeving die helpt om de internationale verplichtingen na te komen in gevallen van grensoverschrijdende misdaad”, aldus Lam.

Het grote protest van zondag heeft Lam een politieke crisis bezorgd. Toch laat ze weten door te gaan met de plannen. „We negeren hiermee niet de wens van het volk”, zegt de leider. „We hebben goed en aandachtig geluisterd naar wat ze hebben gezegd.”

Ondanks het hete weer protesteerden 1 miljoen mensen tegen de wet. Dat is de grootste demonstratie sinds Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk aan China werd teruggegeven. Er werden 100 mensen opgepakt vanwege enkele ongeregeldheden.