Lichtende nachtwolken te zien in de randen van de nacht

Voorjaar nu al hoog op lijst van zonnigste lentes ooit

De lente van 2022 gaat sowieso de boeken in als een van de zonnigste ooit. Met een landelijk gemiddelde van 650 zonuren tot en met vrijdag is dit voorjaar al in de top-5 binnengekomen, meldt Weeronline. Een absoluut record zit er vermoedelijk niet in, maar een tweede plaats is „zeer waarschijnlijk.”...