Steekpartij 11-jarig (!) kind wekt alom verbazing: ’Wat bezielt zo’n jongen?’

Door Ingrid de Groot Kopieer naar clipboard

Het steekincident vond plaats aan het Kasteelpad in Hellevoetsluis. Ⓒ foto jb media

HELLEVOETSLUIS - De jonge leeftijd van de jongen (volgens de politie 11 à 12 jaar) die maandagavond een moeder neerstak in Hellevoetsluis, tart elke verbeelding. Zo klinkt het aan alle kanten rond het Kasteelpad waar het geweld losging. „Wat bezielt zo’n jongen? Dit is eng. Het lijkt een trend dat steeds jongere kinderen in Nederland met messen rondlopen en ze ook gebruiken. Afschuwelijk.”