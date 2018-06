Uitslag stelling: Wijs op risico social media

Het verbieden van filmpjes waarin pubers meedoen aan een choking challenge (de keel zo lang mogelijk dichtdrukken om high te worden) is noodzakelijk, denken velen, omdat deze rage levensgevaarlijk is en door het enorme bereik van social media veel navolgers kan krijgen. Pubers zien veelal alleen de lol van zo’n uitdaging en zijn zich totaal niet bewust van de gevaren. Afgelopen weekend nog overleed de 15-jarige Clay Haimé uit Den Haag hoogstwaarschijnlijk aan zo’n choking challenge. „Het is een ontwikkeling die ik betreur en die niet gestopt kan worden”, laat iemand verontrust weten. „Er komen telkens weer andere challenges. Wat te denken van ’happy slapping’, ’planking’, ’the floor is lava’ en nog veel meer. Allemaal idiote dingen die gevaarlijk kunnen zijn en schade veroorzaken.”

„Blijkbaar zijn sommige pubers niet verstandig genoeg om de gevaren van dit soort challenges in te zien. Er moet daarom alles gedaan worden om slachtoffers te voorkomen, zodat er niet nog meer gezinnen een familielid moeten missen door dit soort onnodige ongelukken”, stelt een andere bezorgde deelnemer. Veel ouders maken zich grote zorgen. Zo schrijft een moeder: „Challenges die levensbedreigend zijn, moeten, vind ik, geweerd worden van internet.” En een ander betoogt: „Levensgevaarlijk, dat is duidelijk! Weren zal lastig worden maar een school en ouders kunnen hier een grote rol spelen.”

Juist omdat het tienerbrein nog in ontwikkeling is en de risico’s niet goed kan inschatten, is het erg belangrijk dat papa en mama met hun kind(eren) praten over deze extreme uitdagingen, vinden ook experts. En ook de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, wijst ouders op hun verantwoordelijkheid om hun pubers te waarschuwen voor dit soort spelletjes op social media.

Ook populaire vloggers, die veel volgers hebben, en middelbare scholen kunnen een rol spelen in de bewustwording van de risico’s van social media. Velen zijn bijvoorbeeld voorstander ervan dat het gebruik van Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etc. in lessen maatschappijleer aan de orde kan komen.

Toch zijn er ook deelnemers die de (internet)vrijheid huldigen en tegen het weren van dit soort video’s zijn. Zo schrijft een stellingtegenstander: „Het is leuk om zoiets te doen om vervolgens geld of aandacht ermee te verdienen voor een goed doel, verder is het nut van dit soort challenges mij onbekend. Ik ben echter van mening dat een ieder zelf moet kunnen beslissen of ze hieraan meedoen of niet.”

Slechts een kleine groep verzet zich tegen het weren van internet-challenges van social media. Deze opposanten zijn tegen elke vorm van ingrijpen. „Zo oud als de weg naar Rome”, schrijft één van hen. „Je eigen grenzen opzoeken is altijd aanwezig geweest, zolang de mensheid bestaat. Zonder internet deden wij in onze jeugd, wie het langst onder water kon blijven. Daarbij gebeurden ook wel eens ongelukken. Van bruggen springen, etc.. Accepteer gewoon, dat sommige mensen eerder sterven.”