Joods restaurant Hacarmel in Amsterdam opnieuw mikpunt van bedreigingen

Dat meldt de advocaat van de restauranthouder. De ondernemer is inmiddels naar de politie gestapt. De koosjere eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg die sinds juni weer volop in bedrijf is, wordt herhaaldelijk anoniem opgebeld door een schreeuwende man die scheldkanonades afsteekt en bedreigingen uit.

„Kankerjoden, Hitler heeft jullie niet verbrand of doodgemaakt”, klinkt het. Maar ook een regelrechte bedreiging: ’Ik brand jouw zaak af’, staat er in een politiedocument ingezien door deze krant.

Volgens de restauranthouder komen de telefoontjes van dezelfde persoon. Nadat hij anonieme nummers blokkeerde, bleven de belletjes aanhouden omdat de dreiger zonder afgeschermd nummer opbelde.

Ondanks de regelrechte bedreiging om de zaak af te branden, heeft de politie alleen een klacht geregistreerd van ’belediging’. „Onbegrijpelijk”, vindt advocaat Herman Loonstein die de restauranthouder bijstaat en het opmerkelijk vindt dat er geen aangifte is opgenomen van bedreiging. Schreeuwen dat de zaak wordt afgebrand is immers een ’keiharde bedreiging’, stelt de advocaat.

Loonstein volgt het optreden van de politie met argusogen nadat het restaurant eind 2017 voor het eerst werd aangevallen door een Syrische statushouder die met een ijzeren staaf los ging op de ramen van het restaurant. Saleh A. stond na twee dagen al weer buiten. Een vergelijkbare aanval in 2019 leidde uiteindelijk wel tot een terreur-aanklacht.

De politie zegt in een reactie dat deze zaak voor zowel ’bedreiging als belediging’ is opgenomen en ingezonden naar het OM. Loonstein is daar blij mee, maar vindt de gang van zaken wel opmerkelijk, omdat de politie het aanvankelijk louter als ’klachtdelict’ heeft opgepakt en louter belediging. „Dat roept vragen op over hoe deze zaak wordt aangevlogen door de politie.”

„Dit maakt me weer razend”, zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma over de bedreiging. „Zeker gezien de recente incidenten rond Hacarmel moet elk voorval onmiddellijk worden opgepakt: snel opsporen, arresteren en veroordelen, dat tuig”. „Als iemand opbelt met een dreigement, is dat bedreiging. We mogen niet werkloos toezien bij dit soort haat.”

Lastige opgave

Het beschermen van minderheden blijkt voor het Amsterdamse stadsbestuur een knap lastige opgave. De gemarginaliseerde Joodse gemeenschap in Amsterdam staat al veel langer onder druk. Rond de Joodse Cheider-school is vanwege dreiging een hoog stalen hek geplaatst. Gewapende beveiligers houden het gebouw permanent in de gaten.

Diversiteitssubsidies

Amsterdam worstelt ook al jaren met de bestrijding van anti-homogeweld. Ondanks alle diversiteitssubsidies waar rijkelijk mee wordt gestrooid, neemt het geweld niet af.

Deze krant meldde in juni dat Saleh A. in 2019 overigens ook dreigende taal heeft uitgeslagen bij een homobar in de Reguliersdwarsstraat. Hij werd de zaak uitgezet omdat personeel zich onveilig voelde. Buiten schreeuwde hij: ’Hier boem, boem, boem'.