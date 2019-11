Beto O’Rourke staakt strijd om presidentschap

„Mij nu terugtrekken is het beste voor de anderen in deze campagne. Het is het beste voor de partij als we ons achter een kandidaat scharen en het is het beste voor het land”, zei O’Rourke op Twitter.

Het voormalige lid van het Huis van Afgevaardigden won in 2018 bijna de Senaatszetel van Texas. De zuidelijke staat is van oudsher een Republikeins bolwerk. Met de energie die deze verrassing teweeg bracht, begon hij aan zijn presidentscampagne.

O’Rourke kon niet opboksen tegen Elizabeth Warren en Joe Biden, die in de peilingen steevast naar voren komen als de belangrijkste kandidaten om het namens Democraten op te nemen tegen president Donald Trump.

Trump reageerde meteen op Twitter.