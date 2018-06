Vier No Surrender-bazen vervolgd

Het OM maakt woensdagmiddag bekend dat naast baas Henk Kuipers uit Klazienaveen en een andere voorman Rico R. uit Hulst, nu ook Klaas Otto voor deelname aan een criminele organisatie wordt vervolgd. Tegen No Surrender loopt al langer een groot onderzoek, genaamd Akepa.

Centraal in dit onderzoek staat Henk Kuipers, die vastzit op verdenking van onder meer bedreiging, afpersing en mishandeling. Ook zijn clubgenoot Theo ten V. uit Klazienaveen zit vast. In juni volgt eerst nog een pro forma zitting.

„Otto wordt meegenomen in het onderzoek en verdacht van één feit. We nodigen hem uit voor een gesprek, maar zetten hem niet vast”, aldus een woordvoerster van het OM Noord-Nederland. Klaas Otto werd onlangs vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem. Otto wordt verdacht van witwassen, bedreiging en brandstichting en mishandeling.