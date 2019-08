Is dit de grootste gevangen meerval ooit in Nederland?

„Het was een strijd van twintig minuten lang”, zegt de Duitser over de vangst. Ⓒ Facebook Fishing Adventure

ENSCHEDE - Mogelijk is er in Nederland niet eerder zo’n grote meerval gevangen als afgelopen weekend in Enschede. Dirk Ditters sloeg de vis van 2,27 meter lang in het Rutbekerveld tussen Enschede en Haaksbergen aan de haak.