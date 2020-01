4500 leerplichtige kinderen zitten thuis

Finn (l.) en Freerk krijgen les op de particuliere school Maupertuus, dat in 2016 een speciaal project voor thuiszitters begon. Ⓒ Menno Bausch

Het aantal leerplichtige kinderen dat niet naar school gaat, blijft stijgen. In 2016 spraken een aantal politieke kopstukken en schoolbesturen af dat er dit jaar geen kind meer thuis zou zitten. Dat is niet gelukt, want er zitten nu ongeveer 4500 kinderen thuis. Zij lopen door het gebrek aan onderwijs grote leerachterstanden op.