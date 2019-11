Boeren duiken op bij Schiphol voor protest

De agrariërs zetten al langer vraagtekens bij de rekenmethodes waaruit blijkt dat de luchtvaart slechts voor een klein deel van de stikstofuitstoot verantwoordelijk is. Ook op die kritiek is weer kritiek gekomen, want de boeren zouden ’misbruik maken’ van de kwetsbaarheid van de wetenschap. Toch blijven zij bij hun punt.

’Serieus meten = weten’ staat bijvoorbeeld op een protestbord van een trekker geschreven.

Vandaag protesteerden boeren voor de deur van het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. De actievoerders kwamen met naar schatting ruim tweehonderd tractoren om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de provincie.

Volgens een woordvoerder van de Marechaussee reden de boeren even het terrein van Schiphol op, rond de plaats waar de kiss&ride is. „Maar al snel reden ze daar weer weg. Het duurde kort. Er is uiteindelijk weinig gebeurd.”

De boeren zouden inmiddels weer zijn doorgereden naar de A9, melden bronnen aan De Telegraaf. Ze hielden het verkeer enige tijd op, zo is te zien op Twitter.