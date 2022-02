Russische EU-ambassadeur: komende week geen aanval op Oekraïne

Er zal de komende week ook geen escalatie zijn, noch in de week daarna, of in de komende maand”, zei Tsjistsjov woensdag aan Die Welt. Hij voegde eraan toe: „Oorlogen in Europa beginnen zelden op een woensdag.”

Volgens de Verenigde Staten wijzen recente Russische manoeuvres en de aanwezigheid van tienduizenden soldaten langs de Oekraïense grens op een aanstaande aanval. Tsjistsjov veroordeelde dergelijke alarmerende opmerkingen: „Als u beschuldigingen uit (...), heeft u ook de verantwoordelijkheid om bewijs te overleggen. Anders is het laster. Dus waar is het bewijs?”

De EU-ambassadeur drong er nogmaals bij het Westen op aan om de veiligheidszorgen van Rusland serieus te nemen. „Als onze partners eindelijk luisteren naar onze legitieme zorgen, zal een proces van detente niet lang op zich laten wachten. Dat zou in het belang zijn van alle Europeanen, van Lissabon tot Vladivostok, maar ook van alle andere naties in de wereld.”

Rusland heeft bij de NAVO aangegeven dat het van het Westen juridisch bindende garanties wil voor de veiligheid van Rusland. Daartoe behoort onder meer de garantie dat Oekraïne niet zal worden toegelaten tot de NAVO en dat geen wapensystemen, zoals een Amerikaans raketafweersysteem, nabij de grens met Rusland worden gestationeerd.

Defensieministers NAVO

De defensieministers van de NAVO-landen komen woensdag bijeen over het hoogopgelopen conflict met Rusland. Het is „alle hens aan dek” en „rekening houden met alle scenario’s”, zeggen ingewijden. Aan Ruslands eisen kan de NAVO niet voldoen, maar toch is er nog wel onderhandelingsruimte, schat een hooggeplaatste bron bij de alliantie in.

Waar bijeenkomsten van de NAVO-ministers doorgaans uitgebreid zijn voorgekookt en plaatsvinden buiten het licht van de schijnwerpers, staat deze editie door de spanning aan de oostgrenzen onder hoogspanning. Ook doorgewinterde NAVO-ambassadeurs weten niet wat er tijdens de tweedaagse top van minister Kajsa Ollongren en haar collega’s te gebeuren staat. Recente Russische pleidooien voor diplomatie en beelden van volgens het Kremlin terugtrekkende tanks stemmen wel voorzichtig optimistisch. Al wil iedereen eerst zien alvorens te geloven.

Noodplan gastoevoer

De Europese Unie heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval Rusland overgaat tot een plotselinge stopzetting van gasleveringen aan het blok, zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag.

Zo heeft de Commissie de afgelopen maanden gesproken met grote exporteurs van vloeibaar aardgas, zoals de Verenigde Staten, Qatar en Egypte, om hun leveringen aan het blok te vergroten. Ook zijn onderhandelingen gevoerd met belangrijke importeurs van vloeibaar aardgas, zoals Japan en Zuid-Korea, om hun eigen orders ter beschikking te stellen aan de EU, aldus Von der Leyen.

Tankers die vloeibaar gas uit Qatar vervoeren, kunnen bijvoorbeeld naar Europa worden omgeleid in plaats van naar Japan. Op die manier heeft de EU in januari al een recordhoeveelheid vloeibaar gemaakt gas geïmporteerd - zo'n 10 biljoen kubieke meter, volgens Von der Leyen.

Ook haalde Von der Leyen het feit aan dat de EU haar netwerk van pijpleidingen heeft uitgebreid en de capaciteit van terminals voor vloeibaar aardgas heeft vergroot sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. In het geval van een totale bevriezing van de bevoorrading door de Russen zouden echter nog steeds noodmaatregelen nodig zijn, zei ze.