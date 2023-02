Duitse politie jaagt in heftige achtervolging op Nederlandse plofkrakers, drie agenten gewond

De plofkraak gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag bij een bank in de plaats Melle, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na de explosie in de geldautomaat vluchtten de daders in een zwarte Audi RS3 richting Nederland.

Agenten kregen de vluchtende plofkrakers bij de plaats Vörden in het vizier en begonnen de achtervolging. Die eindigde ongeveer een uur na de plofkraak in de buurt van de plaats Wettrup, net over de grens bij Emmen. Daar hadden agenten een scherpe stok op de weg gelegd waarmee de banden van de vluchtauto werden lek geprikt.

Toen de banden lek waren, renden de drie inzittenden uit de auto. Twee van hen werden meteen opgepakt. Ze zijn volgens de Duitse politie 18 en 20 jaar oud en hebben de Nederlandse nationaliteit. De derde inzittende, een Nederlander van 23, wist aanvankelijk te ontkomen. De politie zette honden, drones en een helikopter in voor de zoektocht en wist de man na enkele uren te vinden. Hij liep alleen door een weiland, en toen agenten hem aanspraken rende hij weg. Het lukte de agenten echter hem in de boeien te slaan.

Niet zonder kleerscheuren

Om uit handen van de politie te blijven, raceten de mannen op hoge snelheid over de Duitse wegen. Ook schenen ze met laserpennen naar de politie om de agenten te verblinden. Een van de politieauto's kreeg tijdens de achtervolging een ongeluk. Een agent in die auto raakte daardoor zwaargewond, een andere lichtgewond. Een derde agent liep verwondingen op bij het overmeesteren van de wegrennende daders.

Duitsland kampt de laatste jaren met veel explosies bij geldautomaten. Sommige plofkraken zijn het werk van Nederlandse bendes. Volgens de politie zit er een groep van ongeveer 500 mannen uit de regio's Amsterdam en Utrecht achter, die in wisselende samenstellingen toeslaan. Ze zouden naar Duitsland zijn uitgeweken omdat Nederlandse geldautomaten beter beveiligd zijn.