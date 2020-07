’Nederlanders rellen in België, politie geslagen en uitgescholden’

Volgens VRT wordt de overlast in de kustplaats veroorzaakt door Nederlanders die komen logeren en feestvieren. Het gebied moest dinsdagavond worden ontruimd. De Nederlanders weigerden naar huis te gaan na sluitingstijd. De politie bekijkt nu hoe ze dit soort situaties het best kunnen aanpakken: „Het kan niet de bedoeling zijn dat deze taferelen de hele zomer aanhouden”, zegt korpschef Steve Desmet in gesprek met de Belgische nieuwssite.

Vijftal opgepakt

Vijf ’feestvierders’ werden afgelopen nacht opgepakt. Desmet: „Dat ging om mensen die als aanstokers werden aanzien en de aanwezige groep bleven ophitsen”,

Het is niet voor het eerst dat Nederlanders tijdens de zomermaanden overlast veroorzaken in de regio, maar door corona is de uitgaansbuurt in de regio beperkt, waardoor de feestvierders samenkomen op één locatie.

’Heel jong, amper 15, 16 jaar’

Aan VRT laat Sean Veillefon, van een nabijgelegen restaurant, weten onder de indruk te zijn van de taferelen dinsdagavond: „Ze zijn nog heel jong, amper 15, 16 jaar. Ik ben zelf nog maar 22, maar ik heb toch meer respect voor de politie. Ze sloegen de agenten en scholden hen uit. Vijf jaar geleden toen ik hier zelf uitging, was het hier niet zo erg. Ik dacht net dat het door corona ging verbeteren, maar dat is helemaal niet zo.”

