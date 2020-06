’Donald Trump woont begrafenis George Floyd niet bij’

Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan de begrafenis van George Floyd bij te wonen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van twee ingewijden. De zwarte Floyd stierf vorige week nadat hij hardhandig werd gearresteerd. Een witte agent drukte minutenlang met een knie op zijn nek. De dood van Floyd was de aanleiding voor een protestgolf in de VS tegen politiegeweld en racisme.