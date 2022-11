Donald Trump doet ’grote aankondiging’ op 15 november

Trump sprak aan de vooravond van de midterms, de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen, op een campagnebijeenkomst in de staat Ohio. Eerder op de dag berichtte The Washington Post dat Trump de Republikeinse Partij in rep en roer had gebracht door te laten vallen dat hij zijn kandidatuur voor het presidentschap tijdens zijn toespraak daar wilde aankondigen.

Na een lange speech liet Trump echter weten dat hij geen uitspraken wilde doen die zouden afleiden van de midterms op dinsdag, en dat hij op 15 november een aankondiging doet vanuit zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida