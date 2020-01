Rookwolk van Australische bosbranden te zien in Chili

Ⓒ EPA

SANTIAGO - Een rookwolk die wordt veroorzaakt door bosbranden die Australië teisteren is 12.000 kilometer verderop, in Chili en Argentinië, zichtbaar. Dat maakten weerstations in beide Zuid-Amerikaanse landen maandag bekend. In de vroege uren van de dag „is het effect te zien via rode tinten in de zon. Dit effect wordt veroorzaakt door een rookwolk die van de branden afkomstig is”, zei Chili’s hoofd van de meteorologische dienst Patricio Urra.