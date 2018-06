Geluidsaanval op ambtenaren VS in China

De Amerikaan had vanaf eind 2017 vage, maar ernstige klachten. Bij terugkomst in de VS werd de hersenschade gevonden. Een woordvoerster van de Amerikaanse ambassade in Peking zei dat zowel de ambassade als de Chinese autoriteiten onderzoek doen. De kwestie komt op een ongelukkig moment, nu de VS en China moeizaam overleg voeren over de handel tussen beide landen en over Noord-Korea.

Het incident lijkt op een eerder voorval, waarbij Amerikaanse diplomaten in Cuba gehoorschade opliepen. Ze kregen ook last van slapeloosheid. Volgens de Amerikaanse overheid waren zij het slachtoffer geworden van een geluidsaanval. Wie daar verantwoordelijk voor is, is nog steeds niet opgehelderd.