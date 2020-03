Test-beleid corona verandert: verschil per regio

Ⓒ Reuters

Er is in Nederland verwarring ontstaan omtrent het testbeleid op verdenking van het nieuwe corona-virus. Donderdag kondigde RIVM-baas Jaap van Dissel aan dat dit zou veranderen en dat de aandacht vooral komt te liggen op mensen uit kwetsbare groepen die klachten vertonen die wijzen op Covid-19. ,,Vooral in brandhaard Brabant zou dat het geval zijn, om ook de druk bij de GGD wat weg te nemen,” zegt een woordvoerder van het RIVM.