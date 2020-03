Testbeleid corona verandert: verschil per regio

Wanneer wordt er iemand dan nu wel getest?

„De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen.”

Waarom is het testbeleid veranderd?

„Het RIVM verandert het testbeleid om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Het testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Door te testen volgens de richtlijnen zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.”

Wie zijn kwetsbare groepen?

„Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.”

Maar kan het dus voorkomen dat de GGD of de huisarts in Brabant anders oordeelt dan in Groningen?

„Ja, inderdaad. In Brabant zijn zoveel gevallen, daar heeft men min of meer losgelaten om iedereen te testen die flinke klachten heeft, koorts en in de buurt is (geweest) van iemand met het virus. Daar moet echt alle aandacht naar de verzwakte ouderen gaan. Maar in Groningen zijn nog maar weinig besmettingen; als je daar de huisarts belt over de klachten kan het zeker zo zijn dat deze je aanmeldt voor een test bij de GGD. Er zijn provincies waar we denken dat het nog goed in te dammen en te traceren is via contactonderzoek.”

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?

„Nee, testen wordt alleen gedaan als de (huis)arts dat nodig vindt.”