Premium Het beste van De Telegraaf

Justitie in Brazilië: Nederlandse had zich mogelijk in nesten gewerkt Hield Britt (36) zich op in gevaarlijke drugswijk in Rio? ’Ze moest snel iets regelen’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Lang was Britt onvindbaar, maar deze week werden in de baai van Guanabara, bij Rio de Janeiro, haar lichaamsdelen gevonden. Ⓒ Politie, 123RF

Rio de Janeiro - Justitie in Brazilië houdt er serieus rekening mee dat de al ruim een half jaar vermiste Britt Blom, van wie verschillende lichaamsdelen deze week werden aangetroffen aan de Braziliaanse kust, zich in de nesten had gewerkt. Het adres waar de 36-jarige Nederlandse – die achter de tralies moest vanwege een dodelijk verkeersongeluk dat ze in 2011 onder invloed veroorzaakte – mogelijk verbleef, ligt in een van de gevaarlijkste wijken van Rio de Janeiro waar schietgrage drugsbendes de dienst uitmaken. Agenten laten zich er niet zien omdat ze de regio als ’te gevaarlijk’ bestempelen.