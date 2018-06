Moeder cel in wegens uithuwelijken dochter

Archieffoto. Ⓒ Jan van Eijndhoven

LONDEN - Een moeder die haar tienerdochter meelokte naar Pakistan om haar te laten trouwen met een oudere man heeft een gevangenisstraf gekregen van vierenhalf jaar. Ze is de eerste persoon die in Engeland veroordeeld is wegens het uithuwelijken van een meisje. Dat is sinds 2014 verboden in het VK.