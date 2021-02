Landing Mars-rover ’zeven minuten doodsangst’

Entertainment

Lieke van Lexmond verklaart Capitool-rel: verplaatsing planeet Mars

Het was een opmerkelijke constatering die zusjes Lieke en Jetteke van Lexmond donderdag in De 5 Uur Show deden. Volgens hen was de opstand in het Capitool niet verwonderlijk, omdat de ’transitie van de planeten’ nu eenmaal dit soort dingen teweeg brengt.