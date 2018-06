Ex-buschauffeur ontkent brandstichting bij Arriva

Voormalig werknemer Berry van D. werd aangehouden nadat de politie beelden van de branden en de dader op televisie had getoond. Een tante herkende hem op die beelden.

Volgens officier van justitie is de herkenning door zijn tante niet het enige bewijs tegen de Tilburger. Er zijn onder andere peilgegevens van zijn mobiele telefoon die uitwijzen dat Berry van D. in de buurt was toen de branden werden aangestoken, zei hij woensdag.

Ook volgens de rechtbank is er vooralsnog voldoende bewijs tegen de verdachte. Zijn verzoek om vrijlating werd daarom afgewezen.

Arriva werd op 16 september voor het eerst getroffen door brand. In de remise in Tilburg gingen meerdere bussen in vlammen op. Nog geen twee weken daarna werd een kantoor van het busbedrijf in een nacht twee keer door brand getroffen. In november was het weer raak. Toen werd een bus gestolen. Nadat de dader er urenlang in had rondgereden stak hij hem in brand. De schade door de branden is geschat op meer dan 1 miljoen euro.

Over een mogelijk motief voor de branden is niks bekend. Wel staat vast dat het dienstverband van Berry van D. bij Arriva nog niet lang was beëindigd. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak staat gepland op 8 augustus.

