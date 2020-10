Kamer woest om trage compensatie toeslagouders

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) denkt eind dit jaar slechts 300 tot 600 ouders een vergoeding te hebben betaald. Daarmee gaat het compenseren van de gedupeerden, waarvoor het kabinet ruim een half jaar geleden 500 miljoen uittrok, een stuk trager dan beloofd. De ouders krijgen een compensatie omdat ze onterecht als fraudeur met de kinderopvangtoeslag waren bestempeld of om kleine fouten gigantische bedragen moesten terugbetalen. Van Huffelen is een speciale herstelorganisatie voor aan het oprichten.

„Er zijn dit jaar 501 mensen aangenomen voor de herstelorganisatie en tussen de 300 en 600 mensen worden geholpen”, verzucht CDA-Kamerlid Omtzigt. „In dit tempo doen we er 100 jaar over. Wat is er hier gebeurd?”

Grof schandaal

Het is een ’grof schandaal’, briest SP-Kamerlid Leijten. „Een grof schandaal dat er een uitvoeringsorganisatie is opgebouwd, een half miljard euro tot zijn beschikking heeft en niet verder komt dan 300 mensen dit jaar compenseren. We noemen het een hersteloperatie, maar ik doop het om tot frustratie-operatie. Er gebeurt gewoon te weinig. Ik weet niet waar ik moet beginnen, ik ben gewoon heel erg boos.”

Het doet Omtzigt extra pijn dat inmiddels is gebleken dat 96 procent van de ouders die van ’grove opzet/schuld’ werden beticht, onterecht dat stempel van fraudeur kregen. „Laat het op u inwerken. Meer dan 20.000 ouders zijn als fraudeurs aangemerkt, waarvan meer dan 19.000 onterecht.”

„Dat betekent dat die mensen als halve criminelen werden weggezet, dat had een enorme impact op mensenlevens”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer daarover. Hij maakt zich zorgen om het langzame verloop van het herstel: „Mensen lopen weer helemaal vast in procedures. Het duurt veel te lang, waardoor mensen geen recht worden gedaan terwijl hen wel onrecht is aangedaan.”

Bij PVV-Kamerlid Mulder gaan de gedachten terug naar Van Huffelens voorganger Snel, die eind vorig jaar sneuvelde vanwege de uit de hand gelopen affaire. „De vorige staatssecretaris was goed in excuses maken en beterschap maken”, zegt Mulder. „Helaas begint nieuwe staatssecretaris op hem te lijken. Het is meer dan droevig wat deze staatssecretaris laat zien.”

GL-Kamerlid Bromet hoopt dat Van Huffelen overgaat tot ruimhartiger compenseren, ook als mensen dan maar te veel krijgen. „De hamvraag vandaag is of perfectie niet de vijand van het goede is. Zorgvuldigheid en angst gaan voor genoegdoening en dat vind ik hier onbegrijpelijk.”