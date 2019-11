Steekpartij in ggz-instelling in Castricum

Ⓒ Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

CASTRICUM - In een ggz-instelling aan de Oude Parklaan in Castricum is dinsdagavond een verpleegkundige neergestoken. De medewerker is daarbij in de buik geraakt. Het slachtoffer verkeert in zorgwekkende toestand en is naar een ziekenhuis overgebracht.