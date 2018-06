Reorganisatie fiscus mogelijk onder toezicht Kamer

Er zouden dan strikte voortgangs- en rapportage-eisen worden gesteld aan de ontwikkelingen bij de fiscus, zodat het makkelijker is om in de gaten te houden hoe de reorganisatie verloopt en of er niet ingrijpende zaken misgaan.

Minister Hoekstra (Financiën) zei woensdag tijdens het debat in de Kamer waarin het kabinet verantwoording aflegt over het afgelopen jaar, dat hij „niet op voorhand afwijzend” staat tegenover de suggestie van meerdere Kamerleden om de fiscus op deze manier onder toezicht van het parlement te stellen.

Op vingers gekeken

„Ik zie de nadelen, maar ook de voordelen”, sprak de bewindsman. „Ik zie de logica en de wens om geïnformeerd te worden.” Maar hij wees er ook op dat de Belastingdienst er niet per se bij gebaat is als bij het oplossen van problemen de Tweede Kamer voortdurend de fiscus op de vingers kijkt. Hij wil daarom eerst met staatssecretaris Snel, die gaat over de Belastingdienst, bespreken of het een goed idee is.

Onder meer PVV en PvdA hadden gevraagd om de reorganisatie van de fiscus, de status van ’Groot Project’ te geven. Tijdens het vorige kabinet had ook CDA-Kamerlid Omtzigt hier al om gevraagd. Toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën gaf later toe dat hij destijds daarin had moeten meegaan.