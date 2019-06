Notenverkoper Beverwijk dicht vanwege muizen

Ⓒ Twitter NVWA

Beverwijk - Een verkoper van noten, chocolade en zuidvruchten op de Beverwijkse Bazaar is zaterdagmiddag met spoed gesloten door de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De reden is de gelegen in de zeer slechte hygiënische omstandigheden die werden aangetroffen.