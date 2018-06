Amerikaan pleit in Kamer voor Magnitski-wet

De Amerikaan was woensdag op uitnodiging van het CDA in de Tweede Kamer om daar te pleiten voor de Magnitski-wet. De Kamer heeft begin april op voorstel van CDA en D66 het kabinet opgeroepen steun te zoeken om deze wet EU-breed in te voeren. Als dat binnen vijf maanden niet lukt, moet Nederland het alleen doen. Het kabinet voelt niets voor dat laatste.

In zes landen is de Magnitski-wet al ingevoerd. Het gaat om de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en de drie Baltische staten. Dit jaar hoopt Browder Nederland, Zweden, Denemarken en Frankrijk aan het lijstje toe te voegen.

Sergej Magnitski overleed in 2009. Ⓒ AFP

Enorme fraude

Browder was ooit de „grootste buitenlandse investeerder” in Rusland. In 2005 is hij het land uitgezet. Sergej Magnitski ging voor hem uitzoeken waarom. De advocaat kwam daarbij een fraude ter waarde van 230 miljoen dollar door Russische functionarissen op het spoor. Die ontdekking zorgde er uiteindelijk voor dat de raadsman in een Russische cel belandde.

Voor mensen die op een Magnitski-lijst komen is het „verwoestend”, aldus de Amerikaan. Ze kunnen geen zaken meer doen en reizen wordt onmogelijk. Zijn streven is de Magnitski-wet wereldwijd ingevoerd te krijgen. „Het is de nieuwe technologie om slechteriken aan te pakken”, aldus Browder die om zijn acties intussen zelf in Rusland bij verstek tot achttien jaar cel is veroordeeld.

Bekijk ook: Ook Canada straft Russen om dood Magnitski