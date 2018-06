Gruwelijk gezinsdrama: peuter (4) schiet broertje (2) dood

In de plaats Louisa speelde het broertje van de 2-jarige Tyson Aponte met een wapen. Hij zou het hebben aangezien voor speelgoed en schoot per ongeluk zijn eigen broertje neer. De kogel raakte de kleine Tyson in zijn borst. Hulp van ambulancemedewerkers mocht niet meer baten: het jochie overleed aan zijn verwondingen.

Volgens de lokale sheriff was de moeder van de broertjes thuis toen het drama zich voltrok.

In Roanoke, ook in de staat Virginia, vond diezelfde dag een tweede wapenongeluk plaats. Ook hier was het slachtoffertje piepjong. Volgens een politiewoordvoerder hebben twee ouders verklaard dat hun twee-jarige zoontje zichzelf heeft neergeschoten in hun appartement. Ook hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het ongeluk niet. Wat er precies is gebeurd, is onbekend.

