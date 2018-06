Hond Sabo overleden: ’Gestreden en geknokt’

„Onze Sabo is gestorven, we hebben allemaal gestreden en geknokt. Jullie medeleven was enorm, dank. Wij zullen uit Sabo’s naam zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren”, aldus het baasje van Sabo op Facebook.

De 40 kilo zware hond was met zijn baasje Robert van Kruchten aan het wandelen toen hij even ’los’ ging in het uitnodigend wapperende gras langs de dijk. De hond rende vol van de helling af tot er ineens een bloedstollende gil klonk en Robert zijn hond in elkaar zag zakken.

„Ik wist direct dat het mis was. Ik rende op Sabo af en zag toen dat hij ernstig gewond was. Hij bloedde vreselijk en ik zag dat hij tegen een messcherpe peilbuis was aangelopen. Met de hulp van inderhaast opgetrommelde familie werd Sabo vervolgens naar een dierenkliniek gebracht, waar hij is geopereerd aan zijn verwondingen.”