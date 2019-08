Grapperhaus wil Van Laarhoven in Nederland laten berechten

Met dat doel zegt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag naar Thailand af te reizen. „Ik ga bespreken in hoeverre dat mogelijk is.” De CDA-bewindsman praat daar met de Thaise premier en de minister van Justitie. De 58-jarige Van Laarhoven is vijf jaar geleden in Thailand veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor het witwassen van geld dat hij verdiende met drugshandel en -productie.

In maart oordeelde de Nationale Ombudsman dat de 58-jarige ex-coffeeshophouder kon worden opgepakt doordat Nederland fouten heeft gemaakt bij een uitleveringsverzoek. Naar aanleiding daarvan vroeg een meerderheid van de Tweede kamer of de minister een poging wilde doen om gevangenschap in Nederland te laten plaatsvinden. „Daarom heb ik in april tegen de Kamer gezegd dat ik zelf die kant op zou gaan.”

Rechtsgang

Grapperhaus zegt dat de overplaatsing wel moet stroken met de Thaise regels. „Het zal moeten gebeuren zonder daar de rechtsgang te belemmeren, dat moeten we niet hebben.”

NRC meldde woensdagmorgen dat bronnen binnen het Openbaar Ministerie (OM) verbaasd zijn, omdat Grapperhaus met zijn bezoek onderhandelingen over een schikking met Van Laarhoven zou doorkruisen. De bewindsman zegt die kritiek niet te herkennen. „We hebben vanaf eind april goed gesproken met het OM over deze reis. Ik zou niet weten van wie die kritiek is.”