In Nigeria ontvoerde bemanning Nederlands schip vrij

Volgens ForestWave is hun toestand betrekkelijk goed, gezien de omstandigheden. Afrikaanse piraten overmeesterden 21 april elf van de veertien bemanningsleden op het schip dat op weg was van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria.

De bemanningsleden moesten met de piraten mee naar land. Twee personen wisten te ontsnappen, een ander ontkwam aan de gijzeling door zich te verstoppen.

