Grote zoekactie na lawine in Oostenrijk, vermoedelijk twee mensen bedolven

Inmiddels is sprake van hooguit twee vermisten. Op videobeelden van een getuige van de lawine waren tien personen te zien. Inmiddels blijkt dat zeker acht van hen aan de sneeuwmassa konden ontkomen.

Een andere persoon kon al vrij snel worden gered. Volgens Oostenrijkse media is er sprake van een wedloop tegen de tijd omdat de overlevingskansen snel dalen. De autoriteiten verklaarden dat de zoektocht desnoods de hele nacht zou doorgaan.

Het incident vond plaats bij Zürs in het Trittkopf-gebergte. „We doen er alles aan om de wintersporters te redden”, meldt een woordvoerder van de reddingsdienst aan Oostenrijkse media.

Een Nederlanders die in Oostenrijk aanwezig is, laat aan De Telegraaf weten dat veel mensen hielpen bij de zoektocht naar de vermiste skiërs. „Er waren honderden, misschien wel meer dan duizend mensen in touw. Ook zijn minstens vier helikopters al sinds vanmiddag bezig.”

Piste

De lawine is omstreeks 15 uur gesignaleerd in het gebied van de ongeveer 2700 meter hoge Trittkopf. Een andere getuige vertelt aan De Telegraaf dat de lawine plaatsvond op de piste en dat de skiërs die bedolven werden niet off-piste aan het skiën waren. „De lawine heeft honderden meters piste bedolven. Er waren op dat moment veel mensen aan het skiën.”

Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar.

Lech is in Nederland bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks gaat skiën. Prins Friso werd in de gemeente op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.

