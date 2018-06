Tikfout leidde tot vrijlating politiemol

Uit onderzoek blijkt dat een verkeerde datum werd ingevoerd bij het plannen van de verlenging van de hechtenis. Als startdatum werd 26-03-2018 ingetikt terwijl dat 26-02-2018 had moeten zijn. Daardoor werd de zitting over het besluit van de hechtenis te laat gepland. Het systeem corrigeerde deze tikfout niet automatisch. Het OM gaat het systeem nu zo aanpassen dat het intikken van een foute datum niet meer mogelijk is. De aanpassingen moeten over acht weken klaar zijn.

Mark M. kreeg vijf jaar celstraf voor schending van zijn ambtsgeheim, omkoping, witwassen en het bezit van valse reisdocumenten. Het is niet duidelijk wanneer het hoger beroep dient.