’Oekraïne kocht gesprek met Trump’

Dat meldde de BBC woensdag op basis van twee bronnen die niet met name zijn genoemd. Cohen stond niet geregistreerd als vertegenwoordiger van Oekraïne wat in dit geval wel is vereist volges de Amerikaanse wet.

Porosjenko wilde meer dan een ’fotomoment’ met handenschudden met het Amerikaanse staatshoofd. Uiteindelijk kreeg hij zijn gesprek met Trump in juni. Na de terugkeer van Porosjenko in Oekraïne stopte het anticorruptieagentschap in dat land het onderzoek naar de vroegere campagnemanager Paul Manafort. In de VS is een justitieel onderzoek gaande naar de gangen van Cohen.