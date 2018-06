Ministerie laat geluidshinder Lelystad horen

Het geluid van het toestel is niet helemaal vergelijkbaar met dat van een vakantievlucht, erkent het ministerie, omdat er geen passagiers en bagage aan boord zullen zijn. Een zwaarder vliegtuig maakt meer geluid. Om het toestel zwaarder te maken wordt er extra brandstof aan boord genomen.

Zeven routes

Het toestel vliegt zeven routes boven Nederland, zodat onder alle beoogde routes vanaf Lelystad Airport het vliegtuiggeluid te horen is. Op flightradar24.com is live te volgen waar het toestel is. De Boeing vertrekt en landt op Schiphol, omdat in Lelystad nog geen luchtverkeersleiding is.

Uit een brief die de Gelderse gemeente Renkum aan de inwoners heeft gestuurd blijkt dat tijdens en direct na de vlucht gereageerd kan worden op het gehoorde geluid op de speciale site belevingsvlucht.nl van het ministerie.

Uitbreiding

Lelystad Airport moet uitbreiden om Schiphol te ontlasten. Tegen de voorgenomen uitbreiding hebben de betrokken provincies, gemeenten en particuliere inwoners veel bezwaar, omdat ze geluids- en milieuoverlast vrezen. Ook zouden beschermde en kwetsbare natuurgebieden lijden onder de tientallen vluchten per dag.

Wetenschappers, gezondheidsorganisaties en milieugroepen zeggen dat het in april goedgekeurde milieueffectrapport over Lelystad Airport niet deugt. 90 procent van de uitstoot van broeikasgas zou buiten de berekening zijn gehouden en de uitstoot van het schadelijke ultrafijnstof is volgens hen niet gemeten.