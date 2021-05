Tweede Kamer telt recordaantal fracties na splitsing FVD

Na de verkiezingen van 21 maart 2021 stond de teller al op zeventien fracties, wat gelijk was aan het staande record dat in 1918 werd gevestigd. Met de aankondiging dat FVD-kamerleden Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim zelfstandig verdergaan, is dat oude record nu gebroken.

Het Montesquieu Instituut merkt op dat de zeventien fracties van 1918 niet lang in die verdeling bleven bestaan. Kort na de verkiezingen ging een aantal partijen samenwerken in een gezamenlijke fractie. Vijf partijen gingen samenwerken als 'Neutrale fractie' en drie socialistische partijen vormden de revolutionair-socialistische fractie.

Ook in de regeringsperiode van 2012 tot 2017 telde de Tweede Kamer zeventien fracties, doordat leden van de PVV, 50PLUS, VVD en PvdA zich afsplitsten van hun partijen. In eerste instantie zaten er elf fracties in de Kamer na de verkiezingen van 2012.