’Corona in Nederland niet te voorkomen, hooguit te vertragen’

Toeristen in Milaan proberen er nog wat van te maken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nederland moet zich schrap zetten voor het bijna onvermijdelijke moment dat het coronavirus in onze samenleving opduikt. Nu het aantal besmettingen in het noorden van Italië rap toeneemt, dendert ’Covid-19’ steeds sneller op ons land af. Viroloog Marc van Ranst is van mening dat een uitbraak niet is te voorkomen, hooguit te vertragen.