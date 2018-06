Wonen in een politiebureau: dat kan straks

De politiebureaus worden vanwege centralisatie van de korpsen al een tijdje niet meer gebruikt, en staan sinds die tijd leeg. Omdat er geen plannen meer mee zijn, worden ze nu te koop aangeboden.

De panden liggen in Noord-Holland (Halfweg, Heemstede), Flevoland (Almere), Gelderland (Lochem, Geldermalsen, Twello, Heerde) en Friesland (Grou), en zijn deze periode te bezichtigen. Het is niet voor het eerst dat via een online veiling vastgoed van de politie wordt verkocht. Vorig jaar en twee jaar geleden gebeurde dat ook bijna dertigmaal.

Daar kwam destijds een keur van kopers op af, vertelt een medewerker van makelaarskantoor Van Splunter Bedrijfshuisvesting, dat de politiebureaus via platform BOG Auctions zal veilen.

’Woning van maken’

„Er zijn ontwikkelaars bij, maar ook mensen die het voor eigen gebruik aankopen. En zelfs mensen die er een woning van maken, als dat tenminste binnen de bestemming past. Sommige politiebureaus hebben zelfs enkele cellen, die eigenlijk ophoudkamers zijn, zoals dat heet. Het is in ieder geval een bijzonder project, dit afwijkende vastgoed. We doen hier graag aan mee.”

Ⓒ BVA

Behalve bieden tijdens de veiling is het uitbrengen van een onderhandse bieding voor die dag ook mogelijk. De integriteit van de hoogste bieder wordt wel getoetst volgens onder andere de wet Bibob. „We verwachten dat het wederom een succes wordt”, zegt de medewerker. „Er is altijd veel animo voor.”

’Vastgoedmarkt veranderd’

„De vastgoedmarkt is afgelopen jaren hard veranderd”, zegt Richard Dieteren van BOG, die aangeeft dat er anno 2018 steeds minder vreemd wordt opgekeken van verkopen op deze manier.

„Tegenwoordig wordt een veiling vaak gezien als verkoopkans en is vrijwillig veilen geaccepteerd. Overheidsinstanties als gemeenten, provincies, maar dus ook de politie willen bij voorkeur het afstoten van vastgoed altijd open en transparant aan de markt aanbieden. Een online veiling leent zich hier bijzonder goed voor.”

Ⓒ BVA