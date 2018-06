Strafpleiters vinden Stijn Franken de beste

Zijn collega’s noemen hem ‘rustig’, een man met ‘kennis van zaken’ en een ‘goed pleiter’. En: ‘met afstand de beste advocaat van Nederland’. Franken (50), naamgever en medeoprichter van het Amsterdamse advocatenkantoor FZKC waar de F voor Franken staat.

Zaak Lucia de Berk

Franken maakte naam door Lucia de Berk, in hoger beroep ten onrechte veroordeeld tot levenslang plus tbs voor een reeks moorden, in een herziening van het vonnis uit de gevangenis te krijgen. Volkert van der Graaf en Willem Holleeder zijn andere bekende oude cliënten van Franken.

Op de plaatsen 2 tot en met 5 eindigden respectievelijk Gerard Spong, Hans en Wim Anker, Geert-Jan Knoops en Jeroen Soeteman.