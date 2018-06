Nabestaanden: MH17 overschaduwt WK voetbal

Volgens de opstellers van de brief is de Russische regering „er consequent op uit geweest de waarheid te verhullen en hun verantwoordelijkheid te ontduiken sinds die vreselijke dag in juli 2014”. Russische media werken daar volgens de groep nabestaanden volop aan mee door tegenstrijdige verhalen te publiceren over de crash en zo verwarring te stichten.

’We zijn niet tegen jullie’

De briefschrijvers roepen Rusland op mee te werken aan het onderzoek naar het neerhalen van het vliegtuig, fouten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd wensen ze het Russische volk een goed WK toe. Het toernooi in Rusland begint op 14 juni. „We nemen de Russische bevolking niet kwalijk wat er is gebeurd. Wij zijn niet tegen jullie”, aldus de tien. „We houden de Russische staat en zijn leiders eindverantwoordelijk voor de dood van onze familieleden.”

Haat is een verleidelijke emotie, schrijven de opstellers van het stuk. Maar daaraan toegeven „zou ons verteren en uiteindelijk het menselijk leven op deze planeet vernietigen”.

’Vertrouwen in internationale team’

De nabestaanden spreken verder hun vertrouwen uit in het internationale team dat onder leiding van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van MH17. Dat team brengt donderdagochtend overigens tussentijdse resultaten naar buiten.