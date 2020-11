Verwarring bij Forum: Freek Jansen toch op kandidatenlijst

Eerder meldde de vice-voorzitter van het partijbestuur nog dat Jansen zijn plek op de lijst opgeeft. Aanleiding zou de commotie zijn over nazi-sympathieën in de JFvD, de jongerenafdeling van Forum. Het bericht volgde op de verklaring van Thierry Baudet dat hij niet langer lijsttrekker zou zijn van FvD.

Het gaat echter om ’een foutje in de communicatie’, meldt een woordvoerder. „Freek Jansen trekt zich niet terug van de lijst.”

De partijtop overlegt maandagavond in een hotel in Tiel over de toekomst van FvD. Baudet is niet bij dat crisisberaad. Hij werd eerder op de avond wel gezien op het partijkantoor in Amsterdam, waar hij Freek Jansen omhelsde.