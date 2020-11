Verwarring bij Forum over positie Freek Jansen

Het eerste bericht was dat hij zijn plekje op de kandidatenlijst beschikbaar zou stellen. De persvoorlichter van FvD weersprak dat ’s avonds echter met grote stelligheid, om een uurtje later als een blad aan een boom weer om te draaien. Het leek welhaast een soort Freek-flipperkast.

Het laatste nieuws over de positie van Jansen kwam gisteravond laat van Lennart van der Linden, de vice-voorzitter van het partijbestuur, tevens FvD-senator. Volgens hem heeft Jansen toch echt aangegeven zijn plek op de kandidatenlijst af te staan. Hij benadrukte wel dat officieel de leden van Forum daar nog over moeten beslissen. Dat gebeurt op een nog in te plannen algemene ledenvergadering.

Jansen ligt onder vuur vanwege de commotie zijn over nazi-sympathieën in de JFvD, de jongerenafdeling van Forum. Hij is de voorzitter van JFvD en draagt er dus verantwoordelijkheid voor.